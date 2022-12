Carlos Caicedo y Gustavo Petro irán a consulta de izquierda el 11 de marzo

Los exalcaldes Carlos Caicedo y Gustavo Petro irán a una consulta interpartidista el 11 de marzo para definir el candidato de su coalición. Así lo confirmaron desde la Registraduría, donde se inscribieron formalmente.

Contrario a la derecha, la coalición de izquierda culminó en división. Se rompió definitivamente la alianza de Gustavo Petro y Carlos Caicedo con la exministra Clara López, que asegura que no va a la consulta buscando aliarse con más sectores que defiendan la paz.

“Para no cerrar los caminos de esa amplia convergencia de manera responsable y meditada he decidido no participar en la consulta interpartidista. Seguiré trabajando incansablemente por una gran coalición. Una coalición que haga historia”, afirmó López desde Ibagué.

Caicedo celebró la decisión de Gustavo Petro, asegurando que juntan esfuerzos significativos para ser una fuerza que llegue a segunda vuelta.

Cabe señalar que pasadas las 6:00 de la tarde de este lunes venció el plazo para inscribir coaliciones que definen su candidato el próximo 11 de marzo y las inscritas fueron: la de derecha, conformada por Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez; y por otro lado la de izquierda, de Gustavo Petro y Carlos Caicedo.