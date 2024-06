No activar

Carta de expresidente Santos a la ONU: Acuerdo no insinúa cambios en la Constitución Santos no solo insiste que no se pueden convocar mecanismos extraconstitucionales mediante el acuerdo de paz, sino que también criticó las declaraciones del presidente Petro en contra de la JEP, especialmente los contenidos en una carta enviada por el mandatario el 19 de octubre de 2023.