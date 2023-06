Caso Laura Sarabia: habló la otra exempleada que según la Fiscalía también fue chuzada

Luego de todo lo que ha conocido hasta el momento el país sobre el escándalo de Laura Sarabia exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y su exniñera Merelbys Meza , habló la otra exempleada de Sarabia quien según la Fiscalía también fue chuzada ilegalmente.

En Noticias Caracol, Fabiola quien según esos reportes que reveló la Fiscalía fue chuzada bajo el alias de La Madrina, reveló detalles de lo que ella vivió siendo empleada de Sarabia y lo que vendría después.

"Yo me entero que se perdió la plata porque yo voy el 27 de enero a laborar común y corriente (...) Y a mí nunca a mí me volvieron a decir esto o lo otro", señaló la mujer.

Frente al trato que tuvo por parte de sus empleados, es decir Laura Sarabia y de su esposo Andrés, aseguró que fue cordial y nunca la trataron mal.

Sobre la prueba de polígrafo a la que fue sometida su entonces compañera de trabajo Marelbys Meza, sostuvo que a ella nunca le hicieron esa prueba.

Ya sobre lo acontecido en los últimos días, de la investigación que adelanta la Fiscalía sobre chuzadas ilegales, le dijo al noticiero que el miércoles la llamó una funcionaria de la Fiscalía para que fuera a declarar.

"Hablé con don Andrés y me dijo que no me preocupara que yo no estaba vinculada nada", agregó.

Esta mujer que trabaja como empleada de servicio doméstico, se quebró al enterarse que la estaban chuzando vinculando su teléfono a un seguimiento de un grupo criminal y que tenía hasta un alias.

"Yo dije: se me vino el mundo encima. El solo pensar que los demás escuchen eso, quien me va a dar más empleo, soy inocente de todo", puntualizó Fabiola.

Contó además que llegó a la ciudad en el 2009 para trabajar y siempre ha estado muy agradecida con Bogotá.

Aquí la entrevista completa: