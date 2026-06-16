Cathy Juvinao confirma escisión de la Alianza Verde y defiende la creación de un nuevo partido

La representante a la Cámara Catherine Juvinao confirmó que el proceso de escisión dentro de la Alianza Verde avanza de manera formal y defendió la decisión de un sector de la colectividad para “reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta”.

Durante una entrevista concedida a la periodista Camila Zuluaga en el programa Mañanas Blu, la Representante a la Cámara aseguró que la iniciativa no responde a una discusión interna que se viene desarrollando desde hace más de un año.

Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

“Es una escisión para todo un sector dentro del partido Verde que se considera de centro progresista, que quiere tener un plataforma de centro una oportunidad de liderar y de ofrecerle al país una oportunidad maravillosa con el liderazgo de múltiples voces”, precisó Juvinao.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao explicó que la solicitud de escisión presentada aún no está definida de manera definitiva y será el Consejo Nacional Electo el encargado de estudiar y tomar una decisión sobre la propuesta.



¡Gracias a la Dirección Nacional del Partido Verde 💚🌻! Por unanimidad acaba de ser aprobada nuestra solicitud de escisión. Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta.



¡Vamos que vamos! 🇨🇴 — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) June 16, 2026

Durante la conversación, la congresista señaló que con este acuerdo se busca establecer las condiciones por las cuales se da la separación y por las cuales se sustenta dicha escisión de un grupo de dirigentes que busca conformar una nueva fuerza de centro.

“Esta nos va a tomar algunos meses, el Consejo Nacional Electoral se ha tomado uno meses para tomar una decisión, de hecho yo me voy a posesionar el próximo 20 de julio com o congresista por el Partido Verde, entonces seguiré siendo representante por el partido hasta tanto el Consejo Nacional Electoral le de vida jurídica al nuevo partido”, conlcuyó la Representante.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: