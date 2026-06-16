En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cathy Juvinao confirma escisión de la Alianza Verde y defiende la creación de un nuevo partido

Cathy Juvinao confirma escisión de la Alianza Verde y defiende la creación de un nuevo partido

Juvinao explicó que la escisión busca dar identidad propia a un sector que se ha definido como independiente y que, será el Consejo Nacional Electoral dentro de sus facultades el que estudie está solicitud.

Catherine Juvinao
Catherine Juvinao
Foto: Facebook Catherine Juvinao
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

La representante a la Cámara Catherine Juvinao confirmó que el proceso de escisión dentro de la Alianza Verde avanza de manera formal y defendió la decisión de un sector de la colectividad para “reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta”.

Durante una entrevista concedida a la periodista Camila Zuluaga en el programa Mañanas Blu, la Representante a la Cámara aseguró que la iniciativa no responde a una discusión interna que se viene desarrollando desde hace más de un año.

Representante Cathy Juvinao
Representante Cathy Juvinao
Foto: X @CathyJuvinao

“Es una escisión para todo un sector dentro del partido Verde que se considera de centro progresista, que quiere tener un plataforma de centro una oportunidad de liderar y de ofrecerle al país una oportunidad maravillosa con el liderazgo de múltiples voces”, precisó Juvinao.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao explicó que la solicitud de escisión presentada aún no está definida de manera definitiva y será el Consejo Nacional Electo el encargado de estudiar y tomar una decisión sobre la propuesta.

Durante la conversación, la congresista señaló que con este acuerdo se busca establecer las condiciones por las cuales se da la separación y por las cuales se sustenta dicha escisión de un grupo de dirigentes que busca conformar una nueva fuerza de centro.

“Esta nos va a tomar algunos meses, el Consejo Nacional Electoral se ha tomado uno meses para tomar una decisión, de hecho yo me voy a posesionar el próximo 20 de julio com o congresista por el Partido Verde, entonces seguiré siendo representante por el partido hasta tanto el Consejo Nacional Electoral le de vida jurídica al nuevo partido”, conlcuyó la Representante.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí:

Puedes leer:

consejo de estado.jpg
Nación

Estudiarán demanda contra decisión que eliminó requisito de segundo idioma para embajadores

Hay escasez de láminas del álbum del mundial en Colombia. ¿A qué se debe la situación?
Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo saldrá y cuánto costará el kit de actualización del álbum Panini?

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Catherine Juvinao Clavijo

Alianza Verde

CNE

Publicidad

Publicidad

Publicidad