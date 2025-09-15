En vivo
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Cayó alias 'Bendecido', peligroso narco extraditable al servicio del Clan del Golfo

El narcotraficante, según la Policía, enviaba hasta una tonelada de cocaína mensual hacia Centroamérica y Estados Unidos; es requerido por una Corte de Texas.

Por: Felipe García
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:26 a. m.

En un operativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la DEA, fue capturado en Montería, Córdoba, John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, señalado narcotraficante y solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

El detenido era considerado uno de los principales enlaces internacionales del Clan del Golfo, organización criminal con la que operaba bajo la modalidad de outsourcing en las zonas de Urabá antioqueño y Córdoba. Según las investigaciones, alias ‘Bendecido’ tenía la capacidad logística de enviar una tonelada de cocaína mensual a través de lanchas rápidas tipo Go-Fast, con destino a Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos.

Las autoridades estiman que su actividad criminal representaba un flujo cercano a 30 millones de dólares mensuales para las finanzas ilegales de la estructura, además de la distribución de 2,5 millones de dosis de cocaína en el mercado internacional cada mes.

Con esta captura, las autoridades asestan un golpe al Clan del Golfo, cortando una de sus principales rutas de narcotráfico hacia el norte del continente. Alias ‘Bendecido’ deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas ante la justicia estadounidense, en el marco del proceso de extradición.

“La captura de este extraditable es una muestra del compromiso de Colombia y de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, que amenaza la seguridad y la juventud en los cinco continentes”, dijo el general Carlos Triana, director de la Policía.

