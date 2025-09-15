Cayó alias ‘Bendecido’, peligroso narco extraditable al servicio del Clan del Golfo

En un operativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la DEA, fue capturado en Montería, Córdoba, John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, señalado narcotraficante y solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

El detenido era considerado uno de los principales enlaces internacionales del Clan del Golfo, organización criminal con la que operaba bajo la modalidad de outsourcing en las zonas de Urabá antioqueño y Córdoba. Según las investigaciones, alias ‘Bendecido’ tenía la capacidad logística de enviar una tonelada de cocaína mensual a través de lanchas rápidas tipo Go-Fast, con destino a Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos.

Las autoridades estiman que su actividad criminal representaba un flujo cercano a 30 millones de dólares mensuales para las finanzas ilegales de la estructura, además de la distribución de 2,5 millones de dosis de cocaína en el mercado internacional cada mes.

¡'𝗖𝗔𝗘 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 '𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟𝗙𝗢'! En Montería, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, capturó a John Jairo García Murillo. — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (Director Policía) September 15, 2025

Con esta captura, las autoridades asestan un golpe al Clan del Golfo, cortando una de sus principales rutas de narcotráfico hacia el norte del continente. Alias ‘Bendecido’ deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas ante la justicia estadounidense, en el marco del proceso de extradición.

“La captura de este extraditable es una muestra del compromiso de Colombia y de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, que amenaza la seguridad y la juventud en los cinco continentes”, dijo el general Carlos Triana, director de la Policía.