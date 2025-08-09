Cayó en Casanare hombre acusado de distribuir pornografía infantil: Estados Unidos lo buscaba

En un operativo de las autoridades colombianas, en coordinación con agencias internacionales, fue judicializado Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, señalado de almacenar y distribuir fotografías y videos de contenido sexual con menores de edad.

La investigación se inició tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), que identificó a un usuario colombiano enviando material explícito con niños, niñas y adolescentes a través de plataformas virtuales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el presunto responsable operaba desde su casa en Villanueva, Casanare. El 10 de enero de 2025, Rodríguez habría guardado 17 archivos con contenido sexual infantil en su nube personal, para luego compartir y distribuirlos.

Tras recibir la alerta de la HSI, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín hicieron seguimiento e investigación hasta ubicar al sospechoso y recopilar pruebas que sustentaron la imputación de cargos. En el allanamiento fueron encontrados teléfonos celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo, una cámara y otros equipos electrónicos que serían claves en el caso.

Una fiscal de la Seccional Casanare imputó a Rodríguez Rodríguez los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. La fiscal del caso explicó que el acusado tuvo acceso al material en más de 17 ocasiones durante el mismo día. “Se puede considerar que este actuar delictivo del señor Rodríguez Rodríguez se ha venido presentando de manera repetitiva”.

El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, un juez de control de garantías ordenó su encarcelamiento mientras avanza el caso.