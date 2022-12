Centro del acuerdo ya no son las víctimas, sino los intereses políticos: Howland

El alto representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, sostuvo que las víctimas del conflicto ya no están en el centro de lo que se acordó en La Habana y el Teatro Colón.



A la pregunta ¿señor Todd Howland las víctimas siguen siendo el centro de la implementación del acuerdo?, respondió: “no, son los intereses políticos y económicos los que están en el centro del proceso”.



Dijo que las víctimas tienen muchas expectativas: “cuando las víctimas están pensando que va a pasar un cambio en sus vidas y no sucede nada, pues se siente frustradas”.



Justamente, este martes el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, suscribieron una carta conjunta en la que le piden al Gobierno Nacional dar una respuesta pronta y suficiente a las víctimas y a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, sobre las eventuales modificaciones que se vayan a hacer a la política de atención y reparación.



Para estos organismos de control existe una seria preocupación por la falta de claridad acerca de cómo serán incluidas o tenidas en cuenta las propuestas de las víctimas en la reforma a la política y los ajustes normativos a los que haya lugar, y por los escasos avances en el proceso de ajustes a la política pública como lo establece el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.



Consideraron que el Gobierno debe precisar las modificaciones normativas que se deriven de las propuestas que presentaron las víctimas y sus organizaciones en el llamado Espacio Amplio Participativo que se implementó con la Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.