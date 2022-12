Cerca de 60 pilotos de Acdac han regresado a trabajar: dueño de Avianca

El presidente de la junta directiva de Avianca, Germán Efromovich, reiteró su llamado a que los pilotos miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) vuelvan al trabajo para evitar eventuales despidos, luego de que el paro fuera declarado ilegal.



En entrevista con Blu Radio, Efromovich dijo que en un principio eran más de 700 pilotos en paro, de los cuales unos 60 ya volvieron a sus funciones.



“Señores capitanes, vuelvan a su trabajo, piensen en su futuro, piensen en el futuro de su carrera y piensen en su familia. No se dejen engañar por media docena que con mentiras les cuentan cuentos que no hacen sentido”, insistió el presidente.



Confirmó que ya están contratando y entrenando pilotos: “estamos con casi 2.000 aviadores colombianos que quieren trabajar en Avianca”.



Así las cosas, advirtió, cada vez que se contraten nuevos pilotos se irán reduciendo los cupos para quienes quieran volver tras participar del cese de actividades.



Vea acá: Acdac presentó tutela contra MinTrabajo por convocatoria a Tribunal de Arbitramento



“Todos son bienvenidos, Avianca los necesita, Colombia los necesita, quien vuelva a volar no va a tener ningún tipo de retaliación, pero la ventana se está cerrando. A medida que se está contratando otros pilotos, por lo menos los colombianos, ellos no se van a salir de la compañía, va a tener que salir quien no trabajó”, añadió.



Además, agregó que el sindicado de Acdac no ha respetado la decisión judicial por segunda vez.



“El Gobierno nombró al árbitro porque los directivos de la Acdac se negaron a hacerlo. Acdac viene negándose a sentarse en la mesa hace muchos años, no les interesa la opinión legal. Una actitud ilegal, inmoral e irresponsable”, comentó Efromovich.



Finalmente, aseguró que Avianca no está contra la actividad o filosofía sindical, sino “contra una directiva en un sindicato que no está cumpliendo las funciones de la filosofía sindical”.



Cabe recordar que ya llegó el primer avión alquilado con tripulación extranjera, ya son cuatro aviones del grupo con tripulaciones de Perú como de Centroamérica y Brasil, y solo falta esperar la decisión del Tribunal de Arbitramento ante la apelación de los pilotos en paro.





