Cerca de 8 mil millones de pesos al año ha gastado en publicidad el FNA

que la entidad tiene los más altos cumplimientos de las normas fiscales. Aseveró que la Contraloría dijo que en ninguno de los hallazgos tenían alcances fiscales o penales.

“Nos hicieron una serie de observaciones que debíamos estudiar y en efecto si lo vamos hacer. Nos dan el concepto de entidad favorable y eficiente bajo el panorama fiscal de la nación”, manifestó.

En cuanto a los veinte hallazgos de la Contraloría General de la República dijo que el máximo órgano de control fiscal del Estado dijo que el Fondo ha cumplido con las normas fiscales y que estos ‘descubrimientos’ no comprometen recursos públicos ni genera un detrimento patrimonial.

Para los otros hallazgos el Fondo, según Arias, ha iniciado un plan de mejoramiento. Señaló que de los 20 hallazgos, ocho tienen alcance disciplinario, pero ninguno penal. “La Contraloría nos calificó 90/100”, recordó.

Igualmente, precisó que el número de contrataciones aumentó en un 68 por ciento porque se acabó la tercerización.

Con respecto a los 8 mil millones de pesos anuales para la publicidad del FNA, Arias dijo que no es un gasto sino una inversión.

“Nosotros somos una empresa industrial y comercial del Estado. No recibimos recursos de la nación. Si me van a medir cuánto estoy gastando en publicidad me deben decir frente a qué”, aseveró el funcionario.

“Invertir en publicidad es una herramienta que me permite en la competencia válida con el sector financiero que el ciudadano encuentre con nosotros una entidad de su preferencia”, concluyó.