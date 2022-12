Cese bilateral mostraría debilidad del Gobierno: miembro Comisión Asesora de Paz

El general Rafael Samudio, exministro de Defensa y actual integrante de la Comisión Asesora de Paz, dijo que un eventual cese al fuego bilateral en este momento no sería adecuado porque no están dadas las condiciones (Lea también: Paises garantes instan a Gobierno y Farc desescalar el conflicto armado ).



“El tema del cese bilateral al fuego se ha venido ventilando desde hace un buen tiempo pero creo que en este momento no están dadas las condiciones, creo que sería una manifestación de debilidad de parte del Gobierno”, comentó.



Incluso, dijo que dentro de las Fuerzas Militares un eventual cese al fuego sería visto inadecuadamente, pues se tomaría sin su consentimiento (Lea también: El cese unilateral debería ser condición para reanudar diálogos: Uribe ).



“El efecto que tendría en este momento un cese al fuego bilateral no es conveniente desde ningún punto de vista y por consiguiente no lo comparto, así se den las condiciones y el doctor Humberto de la Calle lo considere, me parece que no”, finalizó.



Este martes los cuatro países que acompañan el proceso de paz para Colombia, Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, llamaron al Gobierno de Juan Manuel Santos y a la guerrrilla de las Farc a un "desescalamiento urgente" del conflicto armado en ese país, tras un recrudecimiento de las hostilidades (Lea también: Partidos políticos piden continuar diálogos con Farc hasta lograr acuerdo de paz ).



Los gobiernos de Cuba y Noruega (garantes del proceso de paz) y Chile y Venezuela (acompañantes) "hacemos un llamado a las partes al desescalamiento urgente del conflicto armado", dijo en un comunicado leído a la prensa el diplomático Rodolfo Benítez.



