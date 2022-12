Cese bilateral solo se hará si se cumplen exigencias del Gobierno: De la Calle

El jefe de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle, aseguró que no se acordará un cese al fuego bilateral para buscar los restos de los desaparecidos, luego del acuerdo para la búsqueda de desaparecidos alcanzado en las últimas horas con la guerrilla de las Farc. (Lea también: Aún no se define cómo se escogerán magistrados de tribunal especial: Gobierno )

Según De la Calle, “no se tratará de un cese de operaciones, en algún lugar habría que acudir con el CICR para rescatar unos restos, lo mismo que cuando se entrega un secuestrado, que naturalmente no puede haber un combate pero eso no tiene la envergadura de un cese al fuego bilateral”, manifestó.

Agregó que ese cese al fuego solo llegará con el acuerdo final de paz “o antes del acuerdo pero solo cuando se logren las características de seriedad que estamos exigiendo en la mesa de conversaciones”.

El Gobierno ha dicho que solo habrá un cese al fuego bilateral cuando sea “serio, verificable y no el cese del fuego estatua que ha fracasado”, según De la Calle, algo que está discutiendo la subcomisión técnica, ahora con la compañía de quienes trabajan en el proceso de verificación futura.

