Chavismo plantea 'bombardear' Colombia si EE.UU. invade Venezuela

El constituyente y militar retirado Pedro Carreño dijo que Venezuela está preparado militarmente para enfrentar una eventual invasión de Estados Unidos que cruce las fronteras desde territorio colombiano. Por esa razón, dijo que la primera respuesta venezolana sería un ataque aéreo contra varios puentes en Colombia para incomunicar el país vía terrestre.



“El compañero presidente Chávez nos dejó blindada la revolución bolivariana, desde el punto de vista de la defensa territorial, (…) nuestros Sukois tendrán la responsabilidad, un río que divide a Colombia de sur a norte, que es el río Magdalena y tiene 7 puentes fundamentales, la primera acción de nuestra fuerza aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos”, dijo.



“Una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano”, insistió.



Carreño mencionó una serie de equipos militares con los que cuenta Venezuela para detentar cualquier ataque aéreo antes de que crucen la frontera: “Además de ello la milicia militar venezolana forma parte de la nueva doctrina militar, (…) nosotros tenemos en este momento en Venezuela, 2500 expertos tiradores en Iglan, un misil tierra/aire para derribar cualquier avión de combate”.



Además, dijo que Venezuela tiene fusiles dragunov, a los que le tiene miedo la OTAN y el gobierno norteamericano, “que son los que utilizan francotiradores, donde cada proyectil es un enemigo abatido”.



No obstante, Pedro Carreño reconoció que la fuerza militar estadounidense es superior a la venezolana, pero que para eso se plantean la “guerra popular prolongada” que es todo el pueblo en la calle luchando. “1200 batallones de milicianos le vamos a tributar nosotros a la defensa integral de la nación”, añadió



Dijo también que el Gobierno venezolano sabe quién es Juan Manuel Santos.



“Es un títere de los Estados Unidos, quien no tuvo cojones para cumplir la misión que le dieron, y ya en el ocaso de su gestión firmó el convenio con la OTAN para después salir dando lástima como salió Uribe”, añadió.



Sobre Iván Duque, lo calificó de aventurero y arrastrado frente a EE.UU., que se reúne con senadores para ungir una acción bélica contra Venezuela.



“Eso no será en el territorio venezolano, porque el teatro de la guerra le va a llegar hasta allá, así que se preparen, nosotros estamos en una resistencia constante”, concluyó.