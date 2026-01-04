Chontico Día: resultado del último sorteo hoy 04 de enero de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición entre los apostadores. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta representativa de esta región del suroccidente colombiano.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión en vivo del sorteo puede seguirse a través de canales digitales autorizados.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 04 de enero de 2026 es el ____ de la serie ___. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: ____

Dos últimas cifras: __

Tres últimas cifras: ___

La quinta: _

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del número jugado.

A qué hora juega Chontico Día

Publicidad

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de la 1:00 p. m., una vez finalizada la transmisión del sorteo.

Cómo se juega el chance

El chance Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre son obligatorios.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.



Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

