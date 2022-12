"Cicloruta sí, pero no así": nuevas protestas contra este proyecto en Bucaramanga

Decenas de comerciantes y vecinos de algunos barrios en el centro de Bucaramanga salieron a protestar en contra de la construcción de 17,4 kilómetros de cicloruta en la ciudad.

Con arengas, pitos y carteles, los protestantes le pidieron al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que reconsidere el proyecto de las ciclorutas porque al construirse los llevaría a la quiebra y aumentaría el caos vehicular.

“Es una obra que no obedece la planeación que requiere la ciudad en este momento, no entrará resolver nuestro problema de movilidad, al contrario, agravará el caos vehicular porque no responde al desafío de movilizarnos en Bucaramanga”, dijo Iván Leal, uno de los comerciantes.

BLU Radio acompañó a los ciudadanos durante la protesta, quienes denunciaron que ya empezaron a registrar pérdidas porque sus negocios se han desvalorizado.

#Vídeo "¡No a la ciclorruta!": vecinos y comerciantes en el centro de Bucaramanga rechazan la construcción de 17 kilómetros de ciclorruta → https://t.co/F5aahpXw5N #MañanasBLU pic.twitter.com/f2EXl4tted — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) July 8, 2019

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, ha informado que la construcción de la cicloruta reduciría la vía a un carril y podría afectarse el comercio. La entidad denuncia que no hubo socialización por parte de la Alcaldía de Bucaramanga.

La Personería de Bucaramanga instauró una demanda contra la Alcaldía porque el proyecto “no fue socializado y se violó el Plan de Ordenamiento Territorial”.

La construcción de los 17 kilómetros de cicloruta costaron cerca de 13.000 millones de pesos y pasarán por los siguientes tramos viales:

Calle 9 entre carreras 15 y 27.

Carrera 21 entre calles 5 y 56.

Bulevar Santander entre carreras 15 y 28.

Real de Minas entre carreras 3w y 21.

Calle 33 entre el Parque García Rovira y el Parque de Los Niños.

Calle 41 – Avenida La Rosita.

Carrera 35 y 35a entre calles 36 y 52.

Articulación con Guarín.

Carrera 29 entre calle 41 y AV. González Valencia.