Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia encargada tras la salida de Jorge Iván Cuervo

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, asumirá como ministra de Justicia encargada durante el tiempo restante del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Está previsto que tome posesión de sus funciones en esa cartera en los próximos días , en reemplazo de Jorge Iván Cuervo, quien dejó el cargo tras presentar su renuncia.

La salida de Cuervo se produjo en medio de diferencias con el presidente Gustavo Petro. Entre los temas que marcaron el distanciamiento estuvieron la implementación de la política de paz total, las posiciones frente a la desobediencia civil, la demanda de nulidad contra la elección del presidente electo Abelardo De La Espriella y la controversia por los recientes nombramientos en notarías.

Jorge Iván Cuervo había asumido como ministro de Justicia en febrero de este año y permaneció cerca de cinco meses al frente de la cartera, convirtiéndose en el cuarto ministro de Justicia en propiedad durante la actual administración.

Jorge Cuervo. X: @MinjusticiaCo

Con este nuevo relevo, el Ministerio de Justicia completa una nueva rotación de titulares durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Antes de Cuervo ocuparon el cargo Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Luis Eduardo Montealegre, mientras que Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco ejercieron como ministros encargados durante los periodos de transición entre nombramientos.



La llegada de Cielo Rusinque al Ministerio de Justicia se da en la recta final del actual gobierno, en un contexto marcado por debates sobre la política de paz total, el proceso de transición hacia el nuevo gobierno y diversas discusiones jurídicas e institucionales que han ocupado la agenda pública en las últimas semanas.