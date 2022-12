Cierre de la frontera no es una cosa de un país amigo: Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió al cierre fronterizo de 72 horas ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Vargas Lleras aseguró que es una medida que perjudica a las personas que buscan abastecerse y a los estudiantes que tienen sus escuelas a uno u otro lado de la frontera, además, agregó que esto no es una acción de un país amigo.

"Me parece una cosa muy coyuntural, eso de abrir dos días, cerrar dos días; eso no es una cosa de un país amigo. Cómo perjudican a la gente que se viene abastecer a Colombia, cómo interrumpen el tránsito de los estudiantes a un lado y otro de la frontera”, dijo el vicepresidente.

Vargas Lleras también señaló que esta decisión no tiene un objetivo claro y que echa para atrás la inversión realizada en la zona de frontera con Venezuela.“Además qué objetivo tiene cerrarlo por unas pocas horas. Tanta inversión que hicimos en ese puente de tienditas y tan parado que ha estado", concluyó.