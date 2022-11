CIJ no puede seguir tomando a Colombia como conejillo de Indias: César Gaviria

“Parte de los juristas que votaron en contra lo dijeron. Esto es injurioso, esto es inaceptable. Colombia no tiene por qué ser obediente. Nos toca pararnos y decirle que si quieren sentar precedentes en otros continentes que se vayan allá a aplicarlos, pero a nosotros no nos coge más de conejillos de india”, expresó. (Lea también ¿Qué viene para Colombia tras decisión de no comparecer ante La Haya? )



El expresidente agregó que siempre ha tenido el temor de que la Corte se mete en esos temas por solicitud de una de las partes y no de las dos.



Al hacer un recuento de las determinaciones del tribunal que han afectado a Colombia, Gaviria lamentó que, por primera vez, la Corte haya reabierto un caso sobre el cual ya había juzgado. (Lea también CIJ rechaza objeciones de Colombia y es competente en demanda por incumplimiento )



“La Corte así no va a expandir sus facultades, eso es injurídico y Colombia no lo acepta y no lo va a aceptar”, expresó tras lamentar que por las decisiones de la CIJ haya iniciado una situación conflictiva en el Caribe colombiano.