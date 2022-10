Cinco funcionarios capturados por 'cartel de enfermos mentales'

La Fiscalía capturó a los exsecretarios de Salud de Sucre, Efraín Suárez Arrieta, Nayibe Padilla Villa, Jorge Madera, por el llamado cartel de los enfermos mentales.



Además de Samir Gregorio Será Álvarez, funcionario público activo y líder actual del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre. Luis Alberto Fadul Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser, y Ronaldo Herazo Bertel contador público del exgobernador Julio César Guerra Tulena.



Las investigaciones sobre este proceso dan cuenta que durante la administración del exgobernador Julio Guerra Tulena se pagaron $3.173 millones para tratamiento de supuestos enfermos mentales.



Los galenos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos médicos, señalaron a las autoridades que ellos no tenían contrato vigente con ninguna de las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos. Además, los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos.



Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y se registraba la misma evolución.



Los capturados deberán responder por los delitos de peculado, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Barcelona logró una remontada histórica y clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras vencer 6-1 al París Saint Germain.



-El senador Jorge Enrique Robledo insistió en sus denuncias contra el Fiscal Néstor Humberto Martínez, a pesar de la primicia de BLU Radio en la que un funcionario del Banco Agrario reveló que la firma de abogados Martínez Neira no tuvo injerencia en la adjudicación del millonario préstamo a Navelena.



-Mientras que en el Congreso funcionarios del gobierno buscan destrabar la votación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el presidente Santos aseguró que esta es de las reformas más importantes para alcanzar la paz.



-En Santander las autoridades capturaron a un hombre que habría abusado sexualmente de 20 niños en el municipio de Charta, cuando se desempeñó como entrenador de un fútbol en un Colegio.



-Persiste la inequidad de género en el mercado laboral. La brecha salarial entre mujeres y hombre es del 21% y las posibilidades de una mujer para conseguir empleo se reducen en un 17% respecto a los hombres, según estudio.



-Estados Unidos dice que va a considerar "todas las opciones" para responder a Corea del Norte por sus recientes provocaciones con misiles balísticos.



-Más de medio millón de trinos han sido enviados durante este miércoles, relacionados con el Día Internacional de la Mujer, que es la principal tendencia a nivel mundial.



-Todos los organismos de socorro del departamento de Cundinamarca se encuentran en alerta debido a las lluvias que han generado diferentes emergencias: inundaciones, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas en los ríos y cortes de energía que han afectado algunos servicios de salud en los hospitales departamentales.



-Uber investiga los hechos alrededor de la denuncia de un usuario a quien aparentemente le fueron hurtadas sus pertenencias cuando hacía uso del servicio que presta la aplicación.

