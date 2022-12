Cinematográfico operativo permitió captura de los ‘rompevidrios’

En imágenes grabadas por la misma comunidad y obtenidas por BLU Radio se ve cuando alias ‘Patula’ o ‘El Gordo’, acompañado de alias ‘Limones’, jefes de la banda, se disfrazan de vendedores ambulantes y alertan sobre las nuevas víctimas que viajan en una camioneta de color negro.



En la misión delincuencial se ve cuando otro de los ladrones, alias ‘Moreno’, detiene los carros supuestamente para darle paso a un vehículo que además va en contravía.



La acción hace que los carros se detengan y generen trancón, lo que facilita que las víctimas no tengan a dónde escaparse.



Alias ‘El Burro’ golpea el espejo del vehículo y mientras el conductor baja la ventana para arreglar el espejo, el mismo delincuente se hace el que pide disculpas, le da la vuelta a sus víctimas, golpea el vidrio del carro y la distracción del pasajero es aprovechada por alias ‘Limones’ para meterse por la ventana y rapar cadenas, relojes y un celular.





Así lo explicó una de las víctimas, quien pide la protección de su identidad.



“Saqué la mano para devolver el espejo y en cuestión de segundos llegaron dos tipos, uno me mandó la mano al cuello y me hurtó la cadena y otro estaba un poco más atrás tratando de quitarme los aretes”, narró la mujer.



La banda, además de robar en el sur de Bogotá, también lo hace en la Calle 100 entre Autopista Norte y 19, y en la Avenida 68 con Calle 80.



Los atracadores fueron denunciados por sus víctimas ante la Dijín, por lo que comenzó el plan de investigación que dio con la captura de los delincuentes.



“Estoy sorprendida de la Policía porque yo también pensaba que denunciar no sirve porque no pasa nada”, dijo otra víctima.



Con las denuncias lograron interceptar llamadas y escuchar cómo los ladrones hablan de sus golpes.



“Si quiere coja para acá para la 80 que eso está una chimba de los que salen”, dice uno de los delincuentes en una llamada.



Con todas esas interceptaciones la Policía logró identificar al jefe de la banda.