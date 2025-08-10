Ciudadano víctima de atraco abatió a dos delincuentes en el Huila

Dos hombres motorizados que al parecer intentaron cometer un atraco a mano armada contra una persona en el municipio de Pitalito, Huila, fueron abatidos por la víctima, quien portaba arma de fuego y según las autoridades habría actuado en defensa propia.

De acuerdo con las investigaciones, los dos presuntos delincuentes identificados como José Luis Papamija Anacona y Yeiner Alexander Ramírez, registran cada uno anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

“En el barrio Solarte del municipio de Pitalito en un aparente hecho de defensa propia frente a un intento de hurto dos individuos perdieron la vida. De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron los hechos, los dos sujetos descendieron de la motocicleta intentaron hurtar a un ciudadano quien accionó un arma de fuego disparando contra los dos delincuentes, de inmediato fueron llevados al hospital San Antonio a donde llegaron sin signos vitales”, dijo el capitán Jhon Alberto Hernández, comandante de la estación de Policía del municipio de Pitalito.

El ciudadano víctima del aparente atraco a mano armada luego de disparar contra los dos asaltantes abandonó el lugar por temor a represalias y se espera que acuda ante las autoridades para que entregue el relato de los hechos y se pueda esclarecer lo sucedido.

En otro hecho aislado también ocurrido en el municipio de Pitalito, un hombre que había salido de la cárcel días atrás identificado como Edgar Duván Bustos alias 'Piojo', fue asesinado de seis disparos cuando se movilizaba en una motocicleta acompañado de su pareja.

La víctima Bustos Vargas, tiene seis registros por porte ilegal de armas, homicidio, lesiones personales y hace tres semanas aproximadamente había salido de la cárcel, según reportaron las autoridades.