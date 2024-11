Claudia Dangond: "Soy defensora de la Constitución, el único extremo en el que me ubico"

Claudia Dangond , excandidata a magistrada de la Corte Constitucional, quien fue candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional, y quien tuvo la segunda votación más alta después de Miguel Efraín Polo , habló sobre el proceso de elección que se llevó a cabo en el Congreso.

En diálogo con Mañanas Blu, Dangond, reflexionó sobre su experiencia durante las votaciones y las tensiones políticas que rodearon su intento de acceso a una de las posiciones más importantes del país. Sin embargo aseguró que no sintió presión, pese a la ajustada votación, que en un inicio estuvo atropellada.

A pesar de haber logrado 50 votos en la primera ronda, Dangond vio cómo su apoyo se redujo a 47 votos en la segunda ronda, pero confesó que de eso se trataba y que debía haber un ganador.

"Creo que pues se jugaron las cartas políticas, los políticos y pues los candidatos estuvimos ahí, atentos a responder todas las preguntas, a conversar con todos. Y bueno, pues finalmente tomaron una decisión por mayoría, que es lo que ordena la ley colombiana", aseguró.

Y agregó, "Es una sensación ambivalente, porque evidentemente había que tener un ganador. Antier estábamos empatados, y aunque el resultado pudo haber sido diferente, llegó un momento en que los votos se transformaron", comentó.

Al ser preguntada sobre sus tendencias políticas, aseguró que no le gustan lo extremos, "no soy de extrema derecha. Soy una defensora de la Constitución y siempre he tratado de mantenerme independiente en mis opiniones", aclaró. Además, se reafirmó como una figura académica con una perspectiva equilibrada.

Tras su intento fallido por llegar a la Corte Constitucional , Claudia Dangond vuelve a su vida académica en la Universidad Javeriana. Confesó haber intentado acceder a la Corte en tres ocasiones, logrando esta vez llegar a la terna.

