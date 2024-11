Paloma Valencia dice que Gobierno busca mayoría en Corte Constitucional para constituyente

Luego de la atropellada votación para elegir el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, son varias las reacciones que se generaron por cuenta de la aparición de tarjetas de elección adicionales.

Tras una jornada que causó revuelo en el Congreso, el senador Juan Carlos Garcés detalló lo ocurrido durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional , en la que se detectaron 104 votos, un número superior al de los senadores habilitados para sufragar.

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió sobre la importancia de la elección del próximo magistrado para la Corte Constitucional.

La senadora aseguró que "Evidentemente esta es una elección muy importante porque el gobierno, y es muy bien sabido en el Congreso, está buscando tener mayorías. En la corte se hablaría de la posibilidad de que avalen una constituyente".

Y agregó, "es una versión que no es de esta semana ni del anterior anterior, sino de tiempo atrás. Entonces digamos que en el Congreso sí hay una preocupación genuina en torno a la idea del presidente Petro de tener una constituyente".

En ese sentido, la senadora Paloma Valencia explicó que la versión que le han contado es que "quieren repetir la manera como se hizo la constituyente de la Constitución del 91, que fue un decreto de emergencia del presidente Virgilio Barco, quien tenía mayorías en la Corte Suprema y en la Corte Suprema. El decreto de emergencia pasó con la constituyente y avaló en contra decía la constitución, pero como era la sala Constitucional y así lo dijo pues la Asamblea Nacional Constituyente".

Hay que decir que luego de la atropellada votación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad después de que apareciera el voto adicional no registrado. "Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no se ha podido seguir con la plenaria", aseguró.

