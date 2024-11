Hubo 104 tarjetas en elección de magistrado de Corte Constitucional, revela senador Garcés

Tras una jornada que causó revuelo en el Congreso, el senador Juan Carlos Garcés detalló lo ocurrido durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional , en la que se detectaron 104 votos, un número superior al de los senadores habilitados para sufragar.

Durante su intervención en Mañanas Blu con Néstor Morales, el congresista ofreció su versión de los hechos y propuso medidas para evitar controversias similares en el futuro. Según el senador Garcés, el procedimiento inicial consistió en que cada congresista depositara su voto en urnas destinadas a los dos candidatos principales.

Garcés explicó que, al recibir los votos, se contaron dos papeletas en blanco y un total de 102 votos válidos. Sin embargo, surgió una discrepancia cuando se hallaron cuatro papeletas adicionales: dos marcadas en blanco y dos sin marcar.

“Yo conté 50 votos para uno de los candidatos y, al sumar los dos en blanco, concluí que era un empate. (...) 104 tarjetas. 50 para un candidato, 50 para el otro, dos en blanco marcada, y las otras dos estaban sin marcar, que venían, y se ve en el video que venía, había una que venía pegadísima a la otra, que se quita, se pone a un lado y como no está marcada ni nada, no se mete ahí se confunde, porque pues nosotros qué vamos a pensar, que venían tan pegadas una a la otra. Por eso yo aclaré que pienso yo que ahí no, si hubiera un fraude, pues venían las dos marcadas de un mismo candidato, y eso sí hubiera dado una sospecha”, dijo

¿Error técnico o irregularidad?

El hallazgo de papeletas adicionales desató especulaciones sobre un posible fraude, pero el senador Garcés fue enfático al señalar que, en su opinión, se trató de un error técnico.

“El papel era muy delgado, lo que pudo haber causado que un tarjetón quedara adherido a otro”, explicó. También subrayó que las dos papeletas sin marcar no fueron contabilizadas como votos válidos.

No obstante, Garcés reconoció que este incidente pone en tela de juicio el actual mecanismo de votación en el Senado.

“Es preocupante que se entreguen los tarjetones de manera desordenada, casi como si fueran volantes en un centro comercial”, criticó.

Ante la controversia, Garcés propuso modificaciones inmediatas al sistema de votación para garantizar mayor transparencia. Entre las medidas, destacó la implementación de urnas individuales y el llamado nominal de cada senador para recoger su tarjetón. “

Aunque el proceso puede tardar más, me parece más confiable y evita presiones externas. Cada senador marcaría su voto en privado y lo depositaría directamente en la urna”, detalló.

Además, el congresista indicó que las cámaras de seguridad del Senado jugarán un rol crucial para aclarar los hechos. Según afirmó, las grabaciones permitirán verificar el momento exacto en que las papeletas sin marcar fueron detectadas.

Claudia Dangond, Humberto Tobar y Miguel Polo Foto: Senado de la República

La división en el Congreso y el impacto político

Más allá del incidente técnico, el empate en la votación refleja una profunda polarización en el Congreso. Según Garcés, el resultado “50-50, con dos votos en blanco”, pone de manifiesto las tensiones políticas en torno a la elección del magistrado.

Al ser consultado sobre las implicaciones del hallazgo de las papeletas adicionales, el senador enfatizó: “Lo importante es que, al final, no hubo una mayoría irregular ni un voto que inclinara la balanza. Sin embargo, estas situaciones minan la confianza en el proceso democrático”.