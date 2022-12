Claudia López denunció fallas en su esquema de seguridad

La senadora de la Alianza Verde Claudia López denunció que existen problemas con su esquema de seguridad cuando visita algunas regiones, pues dijo que la Unidad Nacional de Protección no le está brindando el servicio adecuado, por lo que su vida podría verse en riesgo.

“Ya ha ocurrido en más de cuatro oportunidades que cuando me desplazo a hacer mi trabajo en las regiones, la UNP se niega a ofrecerme el esquema cuando viajo a otras ciudades. Estoy en Cali y no cumplieron el esquema, voy a Medellín y no cumplen con el esquema. Digamos yo no tengo un riesgo en Bogotá. Tengo un riesgo en cualquier lugar del país”, aseguró.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, aceptó que existen estos problemas con el esquema de seguridad de Claudia López.

“Tiene toda la razón en el sentido que en algunos de los desplazamientos que ha hecho a algunas de las regiones hemos tenido inconvenientes, sobre todo en el tema de los vehículos blindados que se necesitan., Esto es un tema coyuntural debido a que estamos en el proceso de licitación de los nuevos operadores de los vehículos blindados y esto hace que haya ciertas restricciones en algunas ciudades del país”, dijo.

Mora indicó que se harán los ajustes necesarios para que la congresista cuente con un buen esquema de seguridad cuando visite regiones del país.