Claudia López impugnará ante el CNE los resultados de la Consulta Anticorrupción

Este martes la exsenadora Claudia López, promotora de la Consulta Anticorrupción que se votó el pasado domingo con la participación de más de 11,6 millones de colombianos, presentará ante el Consejo Nacional Electoral una reclamación sobre los resultados obtenidos, al considerar que hubo irregularidades cometidas supuestamente por la Registraduría durante la jornada.



“Hoy impugnamos los resultados de todas las mesas ante las 2048 Comisiones Escrutadoras @CNE_COLOMBIA. @Registraduria violo la Ley, no reportó el total de sufragantes y tarjetones depositados que determinan umbral de participación. Solo reportó el umbral de aprobación por pregunta”, informó a través de su cuenta en la red social Twitter.

Esas mismas inconformidades con la actuación de la entidad fueron expresadas por López y otros promotores el día de la votación, pero, hasta el momento, la Registraduría no se ha pronunciado sobre el tema.



“Impugnar es el nombre técnico de solicitar que la comisión escrutadora, que por ley se reúne hoy, el umbral de participción, la cantidad de personas que votaron. La Registraduría, a pesar de su propia cartilla y explicación, no ha dado ese dato”, agregó Angélica Lozano, otra de las promotoras.



Dicha impugnación deberá resolverla el CNE durante los escrutinios que se están desarrollando en este momento, en la recta final del periodo de los actuales magistrados. De no concluir el procedimiento, le corresponderá a los nuevos consejeros que serán elegidos este miércoles 29 de agosto resolver las reclamaciones.

