CNE tiene competencia para investigar a presidente Santos, dice Armando Novoa

En diálogo con Blu Radio, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, dijo que en los próximos días este órgano deberá resolver la solicitud enviada por el presidente Juan Manuel Santos de archivar la investigación por la presunta financiación de su campaña presidencial de 2014 con dineros de Odebrecht.

Publicidad

Vea también: Desobediencia parlamentaria afecta ‘fast track’ y control político en el Congreso

Aunque la solicitud señala que el CNE no es competente para investigar al mandatario, al argumentar que tiene fuero constitucional, a juicio de Novoa el órgano electoral sí puede hacerlo.

Publicidad

"La Ley 996 del año 2005 que regula todo lo pertinente as la campaña presidencial establece en su artículo 21 que el CNE puede en todo momento adelantar investigaciones sobre la financiación de las campañas y no hace ninguna discriminación de si esa competencia solamente va encaminada a investigar a los candidatos que no resultaron elegidos como presidentes y del que resultó elegido", citó el magistrado.

Publicidad

Entretanto, indicó que la investigación contra la campaña está en el punto 8 de la agenda de la sala plena y que falta decidir sobre algunos aspectos como el impedimento que presentó el magistrado Héctor Elí Rojas.