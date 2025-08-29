Colombia ahora podrá diseñar cohetes de alta potencia: el país fue adherido a industria de EE.UU.

Colombia ha sido reconocido como miembro oficial de la Tripoli Rocketry Association, un organismo de Estados Unidos que está al tanto de la cohetería de alta potencia. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el logro permitirá a la industria aeroespacial del país diseñar, fabricar y probar sus propios cohetes, además de impulsar la investigación y el desarrollo académico dentro del área.

Este organismo se fundó en el año de 1964 en la región de Pittsburgh, Pensilvania. A finales de los 80 pasó de ser una entidad regional a una nacional formal e incorporada, que centraba sus funciones en la autorregulación de la cohetería avanzada de alta potencia. En la actualidad, establece los lineamientos técnicos y de seguridad para diseñar cohetes de alta potencia y ofrece un programa de certificación para el vuelo de los mismos.

Tripoli Rocketry Association tiene de miembros a países como Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y ahora Colombia. Anteriormente también operaba en Israel.

“Con el firme propósito de seguir impulsando el desarrollo de la cohetería de alta potencia, y apoyando a las agrupaciones científicas, industriales y académicas, se reconoce el potencial técnico del país, así como la oportunidad de fortalecer la educación y consolidar una industria aeroespacial innovadora. Todo ello en función de garantizar operaciones seguras y reguladas en tecnologías de vuelo suborbital y experimental”, afirma el pronunciamiento de la Aerocivil.

Blu Radio / Cohete / Referencia Foto: AFP

La entidad aseguró que este reconocimiento se dio tras un trabajo conjunto entre la Corporación Sateb, la marca ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) y el respaldo constante del Aeroclúster de Antioquia. Según manifiesta el propio director de la Aeronáutica, el brigadier general José Henry Pinto, este es un paso gigante para la industria aeroespacial del país.

“Quiero reconocer el trabajo adelantado por SateLab con ALAS y el Aeroclúster de Antioquia, quienes hoy representan a Colombia como un gran exponente, demostrando que en nuestra región contamos con todas las capacidades, conocimientos e innovación. Este es un salto histórico que enaltece al país y como autoridad aeronáutica destacamos esta adhesión que nos impulsa a seguir trabajando por una nación con mayor desarrollo”, afirmó Pinto.

