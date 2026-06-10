Colombia en en Consejo de Seguridad de la ONU: con el foco en el "Sur Global" y Gaza

Colombia ha asumido la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, explicó en entrevista con Mañanas Blu que, aunque Colombia ejerce como miembro no permanente en el periodo 2026-2027 junto a Panamá, esta presidencia de un mes permite al país posicionar temas vitales para su agenda nacional y regional.

Los tres pilares de la agenda colombiana

Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, Colombia busca visibilizar problemáticas que el gobierno considera urgentes para la estabilidad internacional. Según Jaramillo, la gestión se centrará en tres ejes fundamentales: la situación en Medio Oriente, la agenda de mujer, paz y seguridad, y la protección de la niñez.

“Esta presidencia es importante... porque nos permite poner temas de agenda que son importantes para nosotros como país, son importantes para el sur global, son importantes para seguir defendiendo la multilateralidad”, afirmó el viceministro.

En particular, destacó la necesidad de denunciar lo que el gobierno califica como un "genocidio en Gaza" y el escalamiento del conflicto en la región.



Colombia como voz del "Sur Global"

A pesar de las limitaciones que enfrentan los miembros no permanentes frente a las cinco potencias con derecho a veto, Jaramillo sostuvo que la incidencia de Colombia es real gracias al liderazgo regional del presidente Petro.

Para el viceministro, el mandatario se ha convertido en una figura clave para las reivindicaciones de África subsahariana, el sudeste asiático y América Latina. “El presidente Petro ha sido, creo yo, una voz del sur global y una voz del sur global por su denuncia al genocidio en Gaza, por la defensa de los derechos de los migrantes, porque ha insistido en el tema de la descarbonización”, señaló Jaramillo.

Gustavo Petro Foto: AFP

Asimismo, enfatizó que, aunque Colombia no tiene el peso de potencias como China o Estados Unidos, posee una vocería que ha logrado conectar con las necesidades de los países más vulnerables frente al cambio climático y las violaciones de derechos humanos.

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La multilateralidad "bajo asedio"

Uno de los puntos más enfáticos de la intervención del viceministro fue la advertencia sobre el estado actual de los organismos internacionales. Jaramillo aclaró que, más que una crisis, el sistema internacional enfrenta una amenaza directa. “La multilateralidad... está bajo asedio, si está bajo amenaza, está sufriendo un ataque brutal que no hemos visto desde la posguerra”, sentenció.

Ante este panorama, defendió que la posición de Colombia no es una cuestión meramente ideológica o pasajera, sino un “propósito de estado” consignado en la Constitución de 1991, que trasciende al gobierno de turno.

“La defensa de los derechos humanos y el multilateralismo no es un objetivo pasajero”, añadió para dar tranquilidad sobre la continuidad de estas políticas.

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Tensiones con Israel y denuncias de antisemitismo

Finalmente, el viceministro abordó la tensa relación diplomática con Israel y las acusaciones de antisemitismo contra el presidente Petro tras sus publicaciones en redes sociales. Jaramillo desestimó estas críticas, argumentando que se utilizan para desviar la atención de la crisis humanitaria en Palestina.

“No hay antisemitismo cuando se condena el genocidio... acá la gravedad está en que siguen asesinando palestinos mientras el resto de la humanidad mira para otro lado”, afirmó Jaramillo. El funcionario concluyó que la postura colombiana es una defensa del derecho internacional y un llamado a detener la violencia que afecta la soberanía de pueblos como el de Líbano y Palestina.

Escuche la entrevista completa aquí: