En una operación conjunta de cooperación internacional, la Armada de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enviaron 244,15 toneladas de ayuda humanitaria a la República de Cuba, como parte del apoyo del Gobierno colombiano al pueblo cubano afectado por el devastador huracán Melissa, que azotó el país insular dejando a su paso graves daños materiales y miles de damnificados.

El cargamento partió desde el puerto de Cartagena a bordo del buque ARC Victoria, una de las embarcaciones más modernas de la flota naval colombiana, diseñada para operaciones de control marítimo, vigilancia y apoyo logístico en emergencias humanitarias.

El envío incluye alimentos no perecederos, kits de aseo, insumos médicos, agua potable, combustible y otros elementos de primera necesidad, con el objetivo de aliviar las necesidades urgentes de las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación de la normalidad en las regiones más golpeadas.

Colombia envía 244 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para afectados por el huracán Melissa Foto: suministrada

El contralmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, destacó que esta misión refleja el compromiso del país con la solidaridad y la cooperación regional.



“El trabajo conjunto de nuestras instituciones refleja el compromiso inquebrantable que tenemos con la vida y la dignidad humana, especialmente cuando pueblos hermanos del Caribe enfrentan emergencias. La Armada de Colombia está preparada y lista para llevar esperanza y soluciones donde más se necesitan”, dijo.

Por su parte, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, resaltó el significado de esta acción humanitaria como una muestra de hermandad latinoamericana. “Es un gesto de solidaridad dentro de las capacidades que tiene hoy el Estado colombiano de poder aportarle a pueblos hermanos que pasan por momentos muy difíciles”, señaló el funcionario.

El huracán Melissa, de categoría 4, dejó a su paso una estela de destrucción en varias provincias cubanas, afectando principalmente las infraestructuras eléctrica y vial, además de ocasionar inundaciones y pérdidas de vivienda. Las autoridades cubanas declararon estado de emergencia en las regiones más afectadas, mientras la comunidad internacional ha comenzado a movilizar recursos para asistir en las labores de recuperación.