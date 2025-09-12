En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia es un socio en la cooperación regional y mundial: ONU

Colombia es un socio en la cooperación regional y mundial: ONU

La directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur reconoció el rol de liderazgo que ejerce Colombia en el Sur Global.

Dima Al-Khatib
Dima Al-Khatib
Foto: ONU
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:34 a. m.

Durante la instalación del Día de la Cooperación Sur-Sur, Dima Al-Khatib, directora de la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, destacó el papel de liderazgo que desempeña Colombia en el Sur Global.

Al-Khatib señaló que Colombia ya no es un país receptor de ayuda, sino un socio global. “Entre los países tradicionalmente conocidos como el Sur Global, hoy se encuentran algunas de las economías más dinámicas del mundo. Antes vistos como receptores de ayuda, estos países se han ido transformando para convertirse en nuevos socios para el desarrollo. Nuestro anfitrión, Colombia, ejemplifica estos cambios”, aseguró la directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

Además, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir también intervino, asegurando que la mejor manera de hablar de cooperación internacional es partiendo de lo que ocurre en los territorios.

“No podemos llegar a las comunidades sin escuchar y recoger sus expectativas sobre lo que debe ser nuestra diplomacia. Hoy, buena parte de los grandes temas internacionales, como las migraciones o los derechos humanos, pasa precisamente por las lógicas comunitarias. Esa es la esencia de la diplomacia comunitaria: construir política exterior a partir de las voces, necesidades y saberes de la gente”, señaló el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ONU

Publicidad

Publicidad

Publicidad