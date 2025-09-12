Colombia es un socio en la cooperación regional y mundial: ONU

Durante la instalación del Día de la Cooperación Sur-Sur, Dima Al-Khatib, directora de la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur, destacó el papel de liderazgo que desempeña Colombia en el Sur Global.

Al-Khatib señaló que Colombia ya no es un país receptor de ayuda, sino un socio global. “Entre los países tradicionalmente conocidos como el Sur Global, hoy se encuentran algunas de las economías más dinámicas del mundo. Antes vistos como receptores de ayuda, estos países se han ido transformando para convertirse en nuevos socios para el desarrollo. Nuestro anfitrión, Colombia, ejemplifica estos cambios”, aseguró la directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

Además, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir también intervino, asegurando que la mejor manera de hablar de cooperación internacional es partiendo de lo que ocurre en los territorios.

“No podemos llegar a las comunidades sin escuchar y recoger sus expectativas sobre lo que debe ser nuestra diplomacia. Hoy, buena parte de los grandes temas internacionales, como las migraciones o los derechos humanos, pasa precisamente por las lógicas comunitarias. Esa es la esencia de la diplomacia comunitaria: construir política exterior a partir de las voces, necesidades y saberes de la gente”, señaló el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir.