Colombia no importa carne de Brasil, pero se mantiene la vigilancia

Luego de que se conociera el maquillaje del que era objeto la carne en mal estado por parte de empresas brasileras para poder exportar el producto, las autoridades colombianas mantienen la alerta para evitar la llegada de este tipo de carne por medio ilegales al país.



El Invima y la Policía Fiscal y Aduanera han evidenciado y decomisado carne de contrabando que era tratada con ácidos y otros productos químicos evidenciados en Brasil, pero no era traída desde el vecino país.



Las autoridades confirmaron que a Colombia no entra carne de Brasil pues no hay plantas autorizadas para exportar carne a Colombia. Sin embargo, en el país tiene presencia el Frigorífico Minerva, uno de los involucrados en el escándalo, que está operando y que funciona como la planta de red cárnica ubicada en Monteria.



El Invima tiene inspección permanente en los mataderos que operan en el país y ejerce vigilancia estricta de sus procesos para que situaciones como las que se presentaron en Brasil no sucedan en el territorio nacional.