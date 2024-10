Colombia pedirá a Venezuela información sobre posible muerte de ‘Iván Márquez’

El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Colombia enviará una nota diplomática a Venezuela solicitando información sobre la posible muerte de alias ‘Iván Márquez', el jefe de la Segunda Marquetalia quien, al parecer, pudo haber tenido complicaciones de salud tras una intervención quirúrgica.

"Nosotros no tenemos información oficial sobre eso, esperamos que eso no afecte los acercamientos para diálogos con la Segunda Marquetalia. Le he dado instrucción a nuestro vicecanciller para que se envíe una nota diplomática pidiendo información concreta que confirme o no”, agregó el ministro.

Alias 'Iván Márquez' fue jefe negociador de la extinta guerrilla de las Farc en los diálogos con el gobierno Santos, sin embargo, después de haber firmado el acuerdo de paz volvió a las armas junto a 'Jesús Santrich', alias el 'Paisa' y alias 'Romaña'.

Márquez reapareció en Caracas, Venezuela, el pasado mes de junio durante la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia, en los últimos días, Márquez se habría sometido a una cirugía y ahora el Gobierno colombiano trata de confirmar si pudo haber muerto.