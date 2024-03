Colombia podrá pasar El Niño sin cortes de luz a menos que algo extraordinario ocurra: XM

Colombia podrá sobrevivir alfenómeno de El Niño si nada extraordinario ocurre, advierte el administrador del Sistema Interconectado Nacional, SIN.

Aunque el nivel de los embalses se redujo durante febrero y cayeron al 43.81 % el país cuenta con fuentes de respaldo suficientes para sobrevivir a la temporada de sequía si se cumplen las predicciones de las agencias internacionales.

En febrero una tercera parte de la electricidad que consumieron los colombianos vino de fuentes de energía no renovables. Principalmente de plantas térmicas que operan con gas natural y otros combustibles fósiles que le dan respaldo al sistema en momentos como este.

“Queremos resaltar que, hasta la fecha, el 11 de febrero, entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., se logró atender el mayor porcentaje de demanda con fuentes de energía renovable no convencionales, puntualmente eólica y solar con un 13.23%”, señala el informe de XM.

Publicidad

El balance de XM está en línea con los reportes que viene dando el Gobierno nacional, según el cual no hay razones para temer racionamientos durante este fenómeno de El Niño.