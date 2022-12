Colombia tiene que entender que a más coca menos paz: Duque

Durante la clausura del quinto congreso Empresarial Colombiano y la 76° Asamblea de Afiliados de la ANDI, el presidente Iván Duque se refirió a las recientes masacres registradas en varias regiones del país.

Aseguró que su Gobierno tiene una política de implementación de la paz con un alto componente de legalidad, ya que es necesario combatir las estructuras narcotraficantes que están detrás de estos hechos de violencia.

“Pero en nuestro Gobierno también hemos sido claros, que nosotros tenemos una política de paz, pero no hacemos política con la paz. Y la paz requiere de legalidad y la legalidad requiere que no haya impunidad, pero hay hechos que nos duelen y no queremos taparlos jamás como son las expresiones de violencia que hemos visto en las últimas semanas, muchas de ellas activadas por esos grupos al servicio del narcotráfico. Colombia tiene que entender que a más coca menos paz”, dijo el presidente .

Aseguró que dentro de esta política de paz se requiere fortalecer la legalidad y que no haya impunidad para los responsables de estos hechos violentos.

Resaltó que durante su Gobierno se han dado de baja a más de 115 cabecillas de grupos terroristas que se apoyan en el narcotráfico y que se ha consolidado una de las mejores tasas de homicidios con el 11% en 2020. Agregó que hay hechos que duelen como los “asesinatos colectivos” y que jamás buscarán taparlos, sino combatir a los responsables.

