Colombiana denuncia retención irregular de su hija y su pareja en México

July Alejandra Alarcón y su novio, Maycol Nivia, viajaron el pasado 28 de octubre de 2025 hacia Cancún, México, con el propósito de disfrutar unas vacaciones. Según familiares, la pareja contaba con todos los documentos en regla: tiquetes de ida y regreso, reservas de hotel, actividades turísticas y traslados incluidos. Todo el plan fue gestionado por la agencia Kayrosgo S.A.S., en alianza con la empresa Rua Club. Su hospedaje estaba programado en el hotel Ocean View.

Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Cancún, ambos fueron retenidos por autoridades migratorias luego de que, presuntamente, no fuera posible confirmar la reserva hotelera, pese a que la agencia aseguró posteriormente que esta sí se encontraba vigente. Según la familia, no se les dio una explicación clara sobre la retención.

Blu Radio contactó al hotel Ocean View, donde confirmaron que la reserva figura a nombre de July Alejandra Alarcón, pero señalaron que no aparece registrado el pago de la estadía, lo cual habría generado inconsistencias para autorizar su ingreso al país.

Ante esta situación, la madre de July, Bertilda Vásquez, manifestó su preocupación, afirmando que no sabe nada de su hija desde las 11:00 p. m. del pasado lunes. “Como madre, me encuentro profundamente angustiada, sin poder dormir ni tener paz, temiendo por su seguridad y por el trato que lamentablemente muchos colombianos han recibido en aeropuertos de México”, expresó.



La señora Vásquez también aseguró que su hija ya ha salido del país en ocasiones anteriores a destinos como Australia y Brasil, siempre cumpliendo con los requisitos migratorios, por lo que le resulta extraña la situación que ahora enfrenta en México.

La agencia Kayrosgo informó el caso al Consulado de Colombia en Cancún, desde donde indicaron haber contactado al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre el paradero de la pareja.

Entre tanto, Bertilda permanece desde las 10:00 a. m. en las oficinas de la agencia, esperando una respuesta que brinde tranquilidad frente al retorno de su hija y de su pareja.