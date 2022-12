Colombiana que defiende ‘a capa y espada’ a Donald Trump revela sus razones

Myriam Witcher, la colombiana que se declaró abiertamente seguidora y defensora del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, explicó en una entrevista las razones por las que reaccionó tan enérgicamente en un evento público al defender al multimillonario.

En entrevista con la cadena CNN en español, la mujer explicó que días atrás había soñado con Trump y que jamás creyó que su fantasía de conocerlo se haría realidad.

“Tuve hace tres días, antes de que esto sucediera, un sueño con Trump y en el sueño yo veía que había tenido la oportunidad de darle la mano y abrazarlo y me desperté muy emocionada y dije ‘esto no puede ser real, fue un sueño’ pero me dio mucha alegría”, narró Witcher.

Además, explicó el motivo de su admiración hacia Trump y lo calificó como “un buen ser humano”.

“Soy fanática de él, no ahora porque es un candidato presidencial sino sus libros, soy una persona muy intelectual y me fascina leer todos sus libros. Ha sido mi mejor mentor en mi vida personal, lo admiro mucho, es un hombre muy intelectual, brillante, amo los negocios y es un gran mentor en el mundo de los negocios y es un ser humano a nivel del corazón también”, dijo la colombina.

Sin embargo, esa defensa por parte de esta connacional desató una oleada de críticas de diversos sectores hispanos en América Latina y Estados Unidos, pues son conocidos los ataques de Trump a los hispanos que viven en su país, por lo que algunos cuestionan la veracidad de la defensa de Witcher.