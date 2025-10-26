En vivo
Blu Radio  / Nación  / Comandante de las FFMM ordena arreciar operaciones ofensivas en todo el país

Comandante de las FFMM ordena arreciar operaciones ofensivas en todo el país

El comandante general de las FFMM, almirante Francisco Cubides, reafirmó la instrucción de mantener presión estratégica y táctica frente a amenazas híbridas y persistentes a la seguridad nacional.

Comandante de las FFMM ordena arreciar operaciones
Comandante de las FFMM ordena arreciar operaciones
Foto: @COMANDANTE_FFMM
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

En un mensaje dirigido al personal de las Fuerzas Militares, el comandante general, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, ordenó fortalecer la ofensiva contra los grupos armados ilegales en todos los escenarios operacionales del país, subrayando que la misión constitucional exige “contundencia operacional a todo nivel”.

Cubides advirtió que el entorno estratégico actual está marcado por “amenazas híbridas, presiones y desafíos persistentes a la seguridad nacional”, lo que demanda decisiones más precisas y rápidas en el campo de combate. En esa línea, destacó que la contundencia operacional “exige excelencia en la toma de decisiones estratégicas, operacionales y tácticas”.

El comandante general fue enfático en que cada unidad debe actuar con interoperabilidad y con una lectura acertada del terreno. “Se manifiesta en la capacidad de anticiparse, de actuar con oportunidad y de generar resultados que fortalezcan la institucionalidad y la confianza ciudadana”, puntualizó.

Entre las prioridades, el almirante Cubides pidió a los altos mandos consolidar el liderazgo en todos los niveles del mando, fortalecer los procesos de planeamiento, tanto conceptual como detallado, garantizar la integración de capacidades entre Fuerzas, componentes y unidades, y asegurar que cada operación esté respaldada por la legitimidad institucional y el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El alto oficial insistió en que el ímpetu ofensivo no puede disminuir. “Se requiere que todos los comandantes mantengan el impulso operacional, orienten sus unidades con claridad operacional y táctica, asegurando que cada operación sea una contribución directa a la estabilidad, la legalidad y la paz”, señaló.

Finalmente, recordó que la preparación, el entrenamiento y la cohesión serán determinantes para alcanzar la victoria institucional: “La contundencia operacional es la expresión concreta de nuestra capacidad para cumplir la misión con eficacia, dentro del marco legal y con respeto por los derechos fundamentales”.

