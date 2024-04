Comerciantes cerraron vía en Florencia para rechazar supuestos abusos de agentes de tránsito

Con el cierre de una vía en pleno centro de Florencia, capital del Caquetá, comerciantes y algunos ciudadanos protestaron para rechazar presuntos abusos por parte de agentes de tránsito. Según aseguran los manifestantes, después de exponer la queja ante las autoridades, se han sentido más presionados e intimidados.

“Decidimos hacer este cierre por las acciones irregulares que hacen los agentes de tránsito en contra no sólo de comerciantes, sino de todos los ciudadanos, hay personas que no denuncian, que no hace visible estos casos de persecuciones, de extralimitaciones de funciones que afectan el bolsillo de muchos”, expresó uno de los manifestantes.



Son varias las quejas a diario hacen los ciudadanos de la capital del Caquetá, sin embargo el secretario de tránsito y movilidad, José Luis Delgado, expresó que no existe ninguna irregularidad y que, al contrario, los agentes estarían velando por hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad.