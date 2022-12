Comienza trámite para expulsar a ‘Jesús Santrich’ de la JEP

Un día después de no presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Sala de Reconocimiento anunció que la permanencia de 'Jesús Santrich' en esa jurisdicción empezará a ser estudiada.

#Atención: La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la @JEP_Colombia ordenó hoy abrir incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad a Seuxis Paucias Hernández Solarte. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 30, 2019

Al anunciarse la apertura de este incidente, la Sala de Reconocimiento ordenará una fase probatoria para identificar cuáles han sido los incumplimientos y fallas del exjefe guerrillero luego de la firma del acuerdo de paz.

De acuerdo con las pruebas y la información recolectada, se tomaría la decisión de expulsar a ‘Santrich’ o de emitir una orden de captura para que comparezca ante la jurisdicción.

Pese a que este lunes 29 de julio, su defensa presentó un documento de 70 páginas en el que ‘Santrich’ rinde su versión por escrito sobre secuestros, este documento no fue válido para los magistrados pues su comparecencia debía ser de carácter presencial obligatoriamente.

Este nuevo incumplimiento de ‘Santrich’ se sumará al expediente que investiga la Sección de Apelación sobre la solicitud de la Procuraduría de reversar la Garantía de No Extradición otorgada al exguerrillero el pasado 15 de mayo.

Esta investigación se suma a la que ya está en curso contra 'Iván Márquez', 'Romañana' y 'Aldinever' por no comparecer al mismo caso de secuestros. Además, de la situación de alias El Paisa a quien ya se le ordenó su captura pero no ha podido ejecutarse por un recurso de apelación que no ha sido resuelto

