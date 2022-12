Comisión de la Verdad no es contra nadie, es por las víctimas: Francisco de Roux

El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, aclaró que la comisión no se creó para atacar a particulares.



“Hemos tenido la experiencia de la reunión del primer día, es un grupo excelente, absolutamente abierto a la totalidad del dolor del país, que no es un grupo contra nadie y muy decidido a poner la vida para darle un sentido muy profundo a las tareas que tenemos los colombianos por delante”, dijo.



Así respondió a los cuestionamientos que han surgido contra el sistema de justicia transicional y sus integrantes.



“Queremos contribuir muy profundamente a la verdad de todas las víctimas del país, a la sanación y también a que nos recuperemos como colombianos. No es una comisión contra nadie, es una comisión por las víctimas”, aseguró.



A la cita asistieron algunos de los integrantes de la comisión: Alejandra Miller, Alejandro Valencia, Alfredo Molano, Lucia González, María Ángela Salazar, Marta Cecilia Ruiz, Mayor Carlos Guillermo Ospina y Saúl Alfonso Franco.



Además participó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.



