Comisión de Paz solicita a presidente del Congreso promulgar circunscripciones

Los senadores Horacio Serpa, Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Navarro, copresidentes de la Comisión de Paz, divulgaron una carta al presidente del Congreso en la que le solicitan remitir el acto legislativo para su promulgación y respectivo control de la Corte Constitucional.

Manifiestan estar preocupados por la no promulgación a la fecha del acto legislativo que crea las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

El senador Iván Cepeda insiste en que en la votación de la conciliación del acto legislativo se logró la mayoría requerida legal y constitucionalmente, y por eso hacen la petición al presidente de esta corporación, Efraín Cepeda.

“Así que de manera respetuosa le hemos pedido con los copresidentes del senado que el señor presidente del Senado, envíe a la promulgación del Acto Legislativo a la presidencia el texto del acto legislativo y que de ahí en adelante venga el control constitucional que es el que va a definir en últimas esta discusión”, se lee en una misiva.

Los senadores también expresan que no existe ninguna razón válida para no remitir el Acto Legislativo para su respectiva promulgación y posterior control de constitucionalidad; porque en últimas, es la Corte Constitucional la que decide sobre la conformidad o no de dicha norma con la Constitución.