Comisionado de paz deberá explicar a la JEP medidas tomadas para proteger a los exFarc

La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP ha ordenado a diferentes entidades del Estado tomar medidas para proteger a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc. Para hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas, ha citado a diferentes funcionarios para que entreguen información sobre la situación de seguridad de los firmantes de paz.

El pasado mes de febrero se realizó una audiencia en Pitalito, Huila, y se citó a varios funcionarios del Gobierno nacional, pero el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, no llegó. Ante esta situación, los magistrados han decidido volver a citarlo a una audiencia reservada el próximo 8 de mayo.

"Se acordó convocar al Alto Comisionado para la Paz a una audiencia reservada, donde pudiera proporcionar información sobre las garantías de seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc-EP y los avances en las mesas de negociación instaladas. En todo caso debe destacarse que, pese a la relevancia de esta audiencia, el Alto Comisionado para la Paz no priorizó su asistencia, no presentó una excusa válida, no emitió un acto administrativo oportuno de delegación para designar a una persona, ni envió a una persona con poder decisorio", señaló la JEP.

En el mismo sentido la sección considera importante que los jefes negociadores en los distintos procesos de paz que adelanta el Gobierno aporten información sobre las discusiones o medidas que se han adelantado en las mesas de conversación para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo, teniendo en cuenta que algunas de estas estructuras son responsables de casos de homicidios y amenazas contra los excombatientes de Farc.

"La sección considera pertinente convocar una audiencia reservada de seguimiento a la OACP y a los jefes delegados por el Gobierno nacional en las mesas de negociación instaladas para que proporcionen información adicional respecto de los avances en estas, relacionados con garantías de seguridad de los y las firmantes del acuerdo de paz", explicó la JEP.