Comisionado de paz entregó 18 municipios libres de minas antipersona

En un evento que se realizó en Florencia, Caquetá, el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, hizo entrega de 18 municipios colombianos libres de sospechas de minas, un flagelo que dejó 12.103 víctimas en país durante más de 50 años de conflicto.

Tanto civiles como militares e integrantes de grupos al margen de la ley sufrieron amputación o muerte por la instalación indiscriminada de estos explosivos, y como Norbey Chavarro Guzmán, presidente de la Asociación Sobrevivientes de Minas en Caquetá, fueron parte del conflicto armado sin proponérselo.

“Mi accidente fue en 2005, me bajé del carro donde viajaba a buscar agua en una zona que no conocía, habían puesto la mina junto al arroyo y me explotó. Ahora me dedico a enseñar prevención para que la comunidad no corra ese tipo de riesgos que yo corrí. Hoy es muy importante que el Caquetá, después de ser uno de los departamentos con el mayor número de víctimas por minas, podamos entregar territorios libres de ellas y disminuyan los índices de accidentes y muertes de manera considerable”, indicó Guzmán.

Desde la firma de paz, hace cinco años, la cifra de víctimas de Caquetá es de solo de 10 personas, lo cual cobra relevancia con la entrega de los municipios de El Doncello y Belén de los Andaquíes como libres de sospecha de minas.

“Como colombianos todos unidos en un mismo equipo, metiendo goles y este equipo se llama paz con legalidad y acción integral contra las minas antipersonales”, dijo el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo.

Este fue una labor realizada por la Brigada Contra Minas, bajo la dirección del coronel José Antonio Pérez, comandante de la Brigada de Desminado del Ejército.

Una zona libre de minas es La Montañita, que favorece a una comunidad indígena. El trabajo estuvo a cargo de los excombatientes Farc que, con la Corporación Humanicemos, realizaron la tarea de desminado.

“Es un trabajo realizado de la mano con la comunidad y que comenzamos en noviembre de 2021 para el disfrute pleno de la comunidad Embera Chami. Se entregan 1.974 metros despejados con técnica de limpieza manual”, explicó la directora de Humanicemos, Ángela Orrego.

El cooperante principal para la ejecución de todos estos procesos fue Alemania, por eso el embajador Peter Ptassek también hace presencia en el territorio caqueteño.

“Es muy positivo para nosotros que se tengan estos alcances. A medida que se sigan adelantando estos procesos habrá más cooperación, porque nos parece increíble que el ejercicio de que los propios excombatientes hagan el desminado y este es el primer paso para pensar en un prominente futuro”, expresó.

También se entregaron otros 16 territorios libres de minas de Santander, Norte de Sabtander, Cauca y Huila.

