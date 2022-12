Comité de Rel. Exteriores de EE.UU aplaude nueva política antidrogas de Duque

En diálogo exclusivo con BLU Radio, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, expresó su satisfacción por el giro de Colombia hacia una estrategia antidrogas más agresiva que plantea la erradicación voluntaria y el regreso de las fumigaciones aéreas bajo las condiciones que autorice la Corte Constitucional.

“Sabemos que este Gobierno se va a mover en una dirección diferente sobre la producción de coca. Ciertamente muy complacido de oír el compromiso del Gobierno de Colombia de reducir la producción de coca. Es un asunto interno con el que Colombia tiene que lidiar y nos afecta a nosotros obviamente, por eso realmente apreciamos la dirección que el Gobierno está tomando”, explicó el senador Corker, quien es uno de los congresistas republicanos cuya opinión es determinante en las decisiones sobre los recursos que se le asignan a Colombia para la lucha contra las drogas incluidos en el Plan Colombia.

Sobre Venezuela y las posibles alternativas que evalúa el Gobierno del presidente Trump, el senador Corker no contempla una opción militar para Venezuela. “Yo realmente no veo eso hacia dónde va y no quisiera ser quien lo impulse”.

Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se han promovido sanciones económicas, pero algunos sectores han planteado una estrategia más agresiva. En su momento el presidente Trump dijo no descartar la opción militar.

