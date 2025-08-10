Publicidad

¿Cómo asume sus responsabilidades?: En Blu Jeans, programa 10 de agosto del 2025

¿Cómo asume sus responsabilidades?: En Blu Jeans, programa 10 de agosto del 2025

En En Blu Jeans del domingo, 10 de agosto del 2025, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
agosto 10, 2025 10:18 a. m.

Estos fueron los temas tratados este domingo, 10 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:

  • En Qué me pongo, se habló sobre si todas las camisas sirven para vestir jeans o solo para vestir elegante.
  • En El Columnista, se habló sobre cómo leer las señales corporales y descubrir si alguien miente.
  • En el Tema central, se profundizó en los escenarios donde las personas han decidido ser egoístas por el bien de cada quien, de cómo las personas asumen sus responsabilidades y cómo actuar ante ellas.
  • En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades de la carne angus.
  • En Datos cocteleros, se habló sobre 5 cosas que nunca se le deberían contar a nadie.

Escuche el programa completo aquí:

