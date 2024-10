Como "bajas" calificaron varios congresistas las afirmaciones de Petro contra el CNE

El presidente Gustavo Petro arremetió en contra de los magistrados del CNE que aprobaron la ponencia para abrirle investigación y formular cargos por presunta violación de topes financieros durante la campaña. “El señor Lorduy acusado de asesinar una novia que tenía, el señor Prada está siendo juzgado por la Corte suprema de justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco era esposa de un paramilitar condenado y procesado que era jefe político del meta”.

Precisamente por lo anterior bastante descontento hay en varios sectores políticos por dichas declaraciones, por ejemplo de Cambio Radical, el senador David Luna, aseguró que el presidente lo que busca es distraer a través de la de creación de “golpes de ciegos”.

“El presidente Petro no está luchando contra una oligarquía, ni contra la corrupción, ni contra los mismos de siempre. Él está luchando para que no se note que su Gobierno ha sido minúsculo, su falta de ejecución, solo busca desviar la atención creando golpes de ciegos sin ninguna mesura”, señaló.

Del Centro Democrático, el representante Juan Espinal, le recordó al primer mandatario que era él cuando fue senador, quien celebraba estas investigaciones cuando se le hacían a otros presidentes. Sin embargo, en este caso, según Espinal, busca evadir la responsabilidad.

“Se demuestra una vez el talante democrático del presidente de la República, lo que tiene que hacer es responderle al Consejo Nacional Electoral por la investigación ante la presunta violación de topes en su campaña. Cuando era senador de oposición aplaudía cuando investigaban los expresidentes, como en el caso de Santos y Duque. Le queda muy bajo el presidente Petro salir a señalar con procesos puntuales contra diferentes magistrados del Consejo Nacional electoral”, aseguró Espinel.

Sin embargo, también hay voces a favor del primer mandatario, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, aseguró que el presidente tiene razón en recordar la trayectoria que tienen los magistrados del CNE.

"Tiene la razón el presidente Petro cuando recuerda que quienes están violentando la Constitución son los magistrados, que tienen una trayectoria para recordar, una de ellas fue esposa de un paramilitar, otro también tiene investigación por presuntamente comprar testigos para favorecer a Uribe , incluso uno es investigado por haber matado a su novia. Esa es la estatura que tienen varios de los magistrados promotores de romper la Constitución. El presidente Petro está diciendo claramente la verdad sobre ellos", dijo Mondragón.

Congresistas de la Alianza Verde también se refirieron al tema: “En este caso sale a despotricar de tres de los seis magistrados, es particular la tabla con que rige sus temas éticos porque para abrazarse con Salvatore Mancuso no tiene ningún inconveniente o gobernar con personas cómo Benedetti, pero cuando los actores no están con el sí sale a responder de esta manera que al final lo que hace es afectar la constitucionalidad”, dijo el representante Alejandro García.