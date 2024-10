Petro arremete contra CNE: "Si van a tumbarnos del Gobierno vamos por el poder”

El presidente Gustavo Petro arremetió en contra de los magistrados del CNE que aprobaron la ponencia para abrirle investigación y formular cargos por presunta violación de topes financieros durante la campaña.

“El señor Lorduy acusado de asesinar una novia que tenía, el señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco era esposa de un paramilitar condenado y procesado que era jefe político del meta”, señaló el mandatario.

En entrevista con Chía Radio 24, el mandatario aseguró que la movilización que convocó será dirigida por la asamblea nacional popular que se creó recientemente.

“No la vamos a desgastar desde el principio, va a durar unos meses todavía, sino que nos vamos a preparar a escala municipal, departamental (…) Si van a tumbarnos del Gobierno , vamos por el poder”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Petro añadió: "Sobrepasar los topes no es un delito. No estamos hablando que un mafioso financió la campaña, como si lo hizo 'Ñeñe' Hernández; o de que un gran contratista entregó dineros que no se registraron como el señor Odebrecht”.

A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, considero que el Consejo Nacional Electoral se equivocó al abrir investigación.

“Yo creo que el CNE se equivocó y lo invitó a evaluar jurídicamente las posiciones y ojalá cuando la defensa del presidente agote los recursos a los que tiene derecho el consejo pueda reflexionar. Se equivocó porque puede y debe investigar las campañas por colación de topes, lo que no pueden es investigar al jefe de Estado porque tiene un fuero integral que se desconoció con esta decisión y es muy mal precedente institucional”, dijo Cristo.

El ministro agregó: “Es muy peligroso que anuncien que va a investigarse al presidente porque se puede organizar una investigación y llegar con hechos cumplidos para solicitar juicio por indignidad a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes”.

El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

La Sala Plena del organismo electoral "decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Ayde Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores".

Igualmente, afecta al movimiento político Colombia Humana, al que pertenece Petro, y al partido político de izquierdas Unión Patriótica.

En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342 pesos, agregó el CNE, y de 1.646.386.773 pesos en la segunda.