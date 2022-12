¿Cómo beneficiarse del programa 'Ahorra tu arriendo' del FNA?

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, Helmuth Barros, explicó en BLU Radio cómo funciona el programa “Ahorra tu arriendo”, con el que los colombianos, que estén afiliados a la entidad a través de cesantías, podrán adquirir vivienda nueva con financiación hasta el 100 % o usada con el 95% de financiación.



“Construimos un producto que permitirá que las personas que hoy pagan arriendo puedan hoy puedan pagar un leasing habitacional que permitirá que con el paso del tiempo se vuelvan propietarios. Es decir, vamos a pagar el arriendo en casa propia”, dijo.



Así funciona el programa:



Beneficios:



• Financia hasta el 100% del valor de una vivienda nueva.



• Financia hasta el 95% de una vivienda usada (con una antigüedad no mayor a 5 años, propiedad horizontal).



• Opción de compra del 0%.



• Plazos de financiación de hasta 30 años, lo que permite mayor monto de crédito y menor valor de cuota.



• Ahorra en los gastos de estudio de crédito, estudio de títulos y avalúo, esto lo asume el Fondo Nacional del Ahorro.



• Seguro de desempleo que cubre hasta 12 cuotas si pierdes tu empleo**, además coberturas de:



• Seguro de vida grupo deudores.



• Seguro de incendio grupo deudores.



Le puede interesar: FNA financiará hasta el 100 % del valor de las viviendas nuevas, asegura Santos.



Documentación requerida:



Empleados



• Formulario de solicitud única de crédito totalmente diligenciado.



• Fotocopia del documento de identidad.



• Certificado de Ingresos y Retenciones del último año y fotocopia de la Declaración de Renta o Carta de No declarante según aplique.



• Certificación laboral no superior a 60 días.



• Desprendibles de pago/egreso/pensión de los últimos tres meses.



• Certificación de la asignación mensual del cargo en propiedad para los afiliados que se encuentren en encargo.



Independientes



Ingreso total de 0 a 2 SMMLV



• Formulario de solicitud única de crédito totalmente diligenciado.



• Fotocopia del documento de identidad.



• Certificado de Ingresos y Retenciones del último año y fotocopia de la Declaración de Renta o Carta de No declarante según aplique.



• Comunicación del afiliado donde indique detalladamente la actividad que desarrolla y el ingreso mensual.



• Rut o Cámara de Comercio para quienes tengan establecimientos de comercio formalmente constituidos.



Ingreso total superior a 2 SMMLV



• Formulario de solicitud única de crédito totalmente diligenciado.



• Fotocopia del documento de identidad.



• Certificado de Ingresos y Retenciones del último año y fotocopia de la Declaración de Renta o Carta de No declarante según aplique.



• Rut o Cámara de Comercio para quienes tengan establecimientos de comercio formalmente constituidos.



• Extractos bancarios a nombre del solicitante, de los últimos tres meses a la fecha de radicación del crédito donde se reflejen los ingresos ó Documentos soporte de la actividad desarrollada como independiente.



Pensionados



• Formulario de solicitud única de crédito totalmente diligenciado.



• Fotocopia del documento de identidad.



• Certificado de Ingresos y Retenciones del último año y fotocopia de la Declaración de Renta o Carta de No declarante según aplique.



• Desprendibles de pago/egreso/pensión de los últimos tres meses.



Más detalles aquí.



Publicidad