¿Cómo hallar un cambio en los resultados?: En Blu Jeans, programa 9 de agosto de 2025

El programa del sábado, 9 de agosto del 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María Clara García, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de Amatria, un emprendimiento que nace en Guateque, en Boyacá y ofrece trajes de baño que hacen una mezcla entre moda y artesanías.

En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que muestra cómo la migración latina es uno de los potenciales de contribución más grandes del mundo.

En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿sushi en la primera cita? ¿Es bueno? ¿Es malo?

En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que están de moda y cómo combinarlos, como el amarillo y sus mejores combinaciones.

En el tema central, se habló con formadora y mentora de líderes, Bibiana Gálvez Medina sobre cómo hallar un cambio en los resultados que estamos buscando.

En 'La máquina de la verdad', se comentó sobre los mitos y realidades acerca de la pava del Orinoco.

En Historias de viajes, se habló de la Feria de las Flores y la tradición silletera.

Escuche el programa completo aquí: