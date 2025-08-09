¿Cómo hallar un cambio en los resultados?: En Blu Jeans, programa 9 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 09, 2025 10:35 a. m.
El programa del sábado, 9 de agosto del 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María Clara García, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de Amatria, un emprendimiento que nace en Guateque, en Boyacá y ofrece trajes de baño que hacen una mezcla entre moda y artesanías.
- En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que muestra cómo la migración latina es uno de los potenciales de contribución más grandes del mundo.
- En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿sushi en la primera cita? ¿Es bueno? ¿Es malo?
- En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que están de moda y cómo combinarlos, como el amarillo y sus mejores combinaciones.
- En el tema central, se habló con formadora y mentora de líderes, Bibiana Gálvez Medina sobre cómo hallar un cambio en los resultados que estamos buscando.
- En 'La máquina de la verdad', se comentó sobre los mitos y realidades acerca de la pava del Orinoco.
- En Historias de viajes, se habló de la Feria de las Flores y la tradición silletera.
Escuche el programa completo aquí: