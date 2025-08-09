Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Cómo hallar un cambio en los resultados?: En Blu Jeans, programa 9 de agosto de 2025

¿Cómo hallar un cambio en los resultados?: En Blu Jeans, programa 9 de agosto de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 9 de agosto del 2025, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans.jpg
Integrantes de En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:35 a. m.

El programa del sábado, 9 de agosto del 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María Clara García, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País,  se habló de Amatria, un emprendimiento que nace en Guateque, en Boyacá y ofrece trajes de baño que hacen una mezcla entre moda y artesanías.
  • En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión que muestra cómo la migración latina es uno de los potenciales de contribución más grandes del mundo.
  • En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿sushi en la primera cita? ¿Es bueno? ¿Es malo?
  • En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que están de moda y cómo combinarlos, como el amarillo y sus mejores combinaciones.
  • En el tema central, se habló con formadora y mentora de líderes, Bibiana Gálvez Medina sobre cómo hallar un cambio en los resultados que estamos buscando.
  • En 'La máquina de la verdad', se comentó sobre los mitos y realidades acerca de la pava del Orinoco.
  • En Historias de viajes, se habló de la Feria de las Flores y la tradición silletera.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast