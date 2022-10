Comunidad indígena suspende diálogos en el sector de La Delfina, Valle

En la mañana de este miércoles, las comunidades indígenas, asentadas en la vía que conduce entre Buga a Buenaventura, suspendieron los diálogos con el Gobierno Nacional al manifestar que “no hay una voluntad para avanzar en las peticiones”.

Según Higinio Obispo, consejero indígena del Valle del Cauca, la decisión se toma tras reunirse con un fiscal regional quien no les dio ninguna respuesta concisa.

“El pasado martes fue difícil avanzar, a pesar que continuamos con nuestra voluntad de diálogo, ya que el Gobierno no expresa voluntad. La minga dijo que no es bueno continuar mientras no haya avances”, dijo Obispo.

No obstante, el alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, sostuvo reuniones con los nativos hasta altas horas de la noche en ese punto del Valle del Cauca.

El Gobierno Nacional, en cabeza del @AltoComisionado, estuvo en la Minga Nacional de la @ONIC_Colombia en La Delfina, Valle dialogando todo el día, hasta las 11 de la noche, atentos a que la @FiscaliaCol y líderes indígenas lleguen a un acuerdo sobre garantías judiciales. pic.twitter.com/XACV5W66Gz — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) April 3, 2019

Finalmente, el líder manifestó que este miércoles los más de 5.000 indígenas que hay en la zona se reunirán y definirán cuál será el paso siguiente en el que no descartan iniciar protestas en la carretera al mar donde se mueve gran parte del comercio del país y que entra por el puerto de Buenaventura.